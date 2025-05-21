دونالد ترامب الابن: مؤسسة ترامب لا تعمل مع كيانات حكومية

أعلن دونالد ترامب الابن، وهو الابن الأكبر للرئيس الأميركي ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب أن المؤسسة لا تعمل مع كيانات حكومية.