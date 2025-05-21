دونالد ترامب جونيور: منفتح على العمل السياسي وربما أكون خلفا لوالدي في البيت الأبيض

أعلن دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه منفتح على العمل السياسي وربما يكون خلفا لوالده في البيت الأبيض ليحمل لواء حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة اخري" في الحزب الجمهوري ووصف ذلك بـ"رسالة يجب ان تستمر".