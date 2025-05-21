كايا كالاس بعد إطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية: تهديد حياة الدبلوماسيين "غير مقبول"

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو "غير مقبول"، بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية باتجاه دبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت كالاس للصحافيين في بروكسل: "ندعو إسرائيل الى التحقيق في هذه الحادثة ونطلب محاسبة المسؤولين عنها".