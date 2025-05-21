بعد الطلقات التحذيرية في الضفة الغربية... إيطاليا تستدعي السفير الاسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الايطالية استدعاء السفير الاسرائيلي لدى روما عقب إطلاق القوات الإسرائيلية، أعيرة تحذيرية في اتجاه وفد دبلوماسي أثناء زيارته مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.



وأعلن وزير الخارجية الايطالي أنتونيو تاياني على منصة إكس، أنه أصدر تعليماته "باستدعاء السفير الاسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حدث في جنين"، بعدما أقر الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا طلقات تحذيرية بعدما "انحرف" الدبلوماسيون عن المسار المتفق عليه للجولة في شمال الضفة.