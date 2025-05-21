المحكمة العليا في إسرائيل تعتبر قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك "مخالفا للقانون"

اعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل أن إقالة حكومة بنيامين نتانياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار كان قرارا "مخالفا للقانون".



وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة وضع حد لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضا بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون".



وكانت الحكومة أعلنت أواخر نيسان تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 حزيران.