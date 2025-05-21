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القاهرة تدين إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه دبلوماسيين بينهم السفير المصري في الضفة الغربية

أخبار دولية
2025-05-21 | 11:17
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القاهرة تدين إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه دبلوماسيين بينهم السفير المصري في الضفة الغربية
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القاهرة تدين إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه دبلوماسيين بينهم السفير المصري في الضفة الغربية

دانت القاهرة "بأشد العبارات" إطلاق الجيش الإسرائيلي "طلقات نارية.. خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصري".
     
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تشدد جمهورية مصر العربية على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية للأعراف الدبلوماسية كافة، وتطالب الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة".

أخبار دولية

القاهرة

الجيش الإسرائيلي

دبلوماسيين

الضفة الغربية

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