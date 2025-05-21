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الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد بروما في 23 أيار

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد بروما في 23 أيار.