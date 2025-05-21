قلق إسرائيلي من تدويل النزاع... ومؤتمرات دولية تضع "الدولة الفلسطينية" على الطاولة

بكين تعتبر القيود الأميركية الجديدة على وارداتها من الشرائح "ترهيبا" وتتعهد "الرد بحزم"

بكين تعتبر القيود الأميركية الجديدة على وارداتها من الشرائح "ترهيبا" وتتعهد "الرد بحزم"

سي.إن.إن: معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية