نتانياهو يؤكد أن حكومته ستعيّن الرئيس الجديد للشاباك رغم قرار المدعية العامة بمنعه من ذلك

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء ان حكومته ستعين رئيسا جديدا لجهاز الامن الداخلي رغم قرار المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا بمنعه من ذلك.



وقال نتانياهو في اول مؤتمر صحافي متلفز له منذ كانون الاول/ديسمبر "برئاستي، ستعين حكومة اسرائيل الرئيس المقبل لجهاز الشين بيت".