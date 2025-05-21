بيدرسن حذر من مخاطر "تجدد الصراع" في سوريا

حذر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الأربعاء من خطر "تجدد الصراع" و"زيادة الانقسام" في البلاد، في سياق "استفزازات" بين المجموعات الدينية.وقال عبر الفيديو من دمشق أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بعد أكثر من خمسة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، إن التحديات التي تواجه سوريا هائلة، والمخاطر الحقيقية المتمثلة في تجدد الصراع وزيادة الانقسام لم يتم التغلب عليها بعد".وأضاف: "ما زلت قلقا إزاء خطر اندلاع المزيد من العنف وحقيقة أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى تقويض الثقة".وأشار إلى الهجمات التي استهدفت الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد في آذار/مارس الماضي.كما لفت إلى "الانتكاسة" التي تمثلت بالعنف ضد الأقلية الدرزية في نهاية نيسان.