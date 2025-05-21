نتنياهو: إسرائيل ربما إغتالت محمد السنوار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ربما اغتالت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد السنوار.



من جهة أخرى، علن نتنياهو استعداده لوقف موقت لاطلاق النار في غزة لضمان الافراج عن الرهائن المحتجزين هناك.



وقال في مؤتمر صحافي: "إذا كان ثمة خيار لوقف موقت لاطلاق النار بهدف الافراج عن الرهائن، سنكون جاهزين" لذلك، مضيفا: "هناك 20 رهينة من المؤكد انهم احياء".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الى أن غزة ستكون بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية بعد انتهاء العملية العسكرية الموسّعة في القطاع الفلسطيني.