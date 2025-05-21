إيران تؤكد استئناف المباحثات النووية مع واشنطن الجمعة في روما

أكدت إيران أنها ستعقد جولة خامسة من المحادثات مع الولايات المتحدة في روما في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن برنامجها النووي.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، أن طهران وافقت على "اقتراح قدمته عُمان (الوسيط) لتنظيم جولة أخرى من المحادثات الإيرانية الأميركية" الجمعة في روما.