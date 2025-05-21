روبيو: دول عربية إضافية قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل هذا العام

لمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إمكان أن تقوم دول عربية اضافية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل هذه السنة، فيما تبذل واشنطن جهودا لتقدم السعودية على هذه المبادرة.



وتولّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر ولايته الرئاسية الأولى رعاية الاتفاقات الابراهيمية التي قامت بموجبها الإمارات والبحرين فضلا عن المغرب بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.



وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية: "قد نسمع أنباء سارة، حتما قبل نهاية السنة، عن مزيد من البلدان التي تنوي الانضمام إلى هذا التحالف".



وكانت السعودية في مرحلة متقدّمة من مباحثات التطبيع المدعومة وقتذاك من إدارة الرئيس جو بايدن عندما شنّت حماس هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 واندلعت الحرب في غزة.



وردّا على سؤال عن الموقف السعودي بعد أسبوع من زيارة ترامب إلى الرياض، قال روبيو: "أظن أن النيّة ما زالت موجودة".



وأشار إلى أن "بعض الظروف تشكّل عراقيل، من بينها السابع من أكتوبر، لكن السعوديين ما انفكّوا يظهرون اهتمامهم، تماما مثل الإسرائيليين، في التوصّل إلى ذاك الاتفاق".