روبيو يبدي تفاؤلا حذرا بنهاية "سريعة" للحرب في غزة

أبدى وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل "سريعا" الى حل يؤدي الى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.



وقال روبيو أمام لجنة برلمانية: "لدي قدر معين من التفاؤل في ما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية، مع أمل بوضع حد لهذا الوضع والإفراج عن جميع الرهائن".