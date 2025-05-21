إسرائيل تعلن دخول 100 شاحنة مساعدات للأمم المتحدة الى غزة الأربعاء

أعلنت إسرائيل الأربعاء دخول 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، بعد أن سمحت بمرور 93 شاحنة الثلاثاء وحوالى عشر شاحنات الاثنين بعد أكثر من شهرين ونصف شهر من الحصار الخانق للقطاع الذي دمرته الحرب.



وقالت وكالة كوغات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "تم اليوم إدخال مئة شاحنة تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تحمل مساعدات إنسانية - بما في ذلك الدقيق وطعام الأطفال والإمدادات الطبية - إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".