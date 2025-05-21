وزيرة الخارجية الكندية: 4 كنديين كانوا ضمن الوفد الدبلوماسي بالضفة الغربية... وطلبت استدعاء السفير الإسرائيلي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن أربعة كنديين كانوا ضمن الوفد الدبلوماسي الذي أطلق جنود إسرائيليون النار على مقربة منه في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء.



وقالت الوزيرة على إكس: "طلبت من المسؤولين في الوزارة استدعاء السفير الإسرائيلي لإبلاغه بمخاوف كندا الجدية. نتوقع تحقيقا شاملا ومحاسبة المسؤولين".