زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة جزيرتَي كريت وسانتوريني اليونانيتين الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



ووقع الزلزال عند الساعة 06,19 (03,19 بتوقيت غرينتش) على مسافة 82 كيلومترا شمال شرقي هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت، وعلى عمق 68 كيلومترا، وفق المصدر نفسه.