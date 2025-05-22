كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة غير المحددة

أعلنت كوريا الجنوبية أنّ جارتها الشمالية أطلقت الخميس باتجاه البحر "عددا من الصواريخ المجنّحة غير المحدّدة"، في تجربة تأتي بعيد ساعات من إعلان بيونغ يانغ وقوع "حادث خطير" خلال احتفال تدشين سفينة حربية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنّها رصدت الصواريخ قرب مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية إثر إطلاقها باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان.