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عرض عسكري ضخم في واشنطن الشهر المقبل في نفس يوم احتفال ترامب بعيد ميلاده
أخبار دولية
2025-05-21 | 23:55
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عرض عسكري ضخم في واشنطن الشهر المقبل في نفس يوم احتفال ترامب بعيد ميلاده
أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنّه سيقيم في واشنطن في 14 حزيران عرضا عسكريا ضخما بمناسبة مرور 250 عاما على تأسيسه، في حدث سيتزامن أيضا مع احتفال الرئيس دونالد ترامب بعيد ميلاده.
وفي 14 حزيران المقبل، حين سيحتفل الرئيس الجمهوري بعيد ميلاده التاسع والسبعين، ستشارك عشرات الدبابات والمدرعات والمروحيات القتالية في هذا العرض العسكري النادر في العاصمة الأميركية.
وقال المتحدث باسم الجيش ستيف وارن إنّ العرض ستشارك فيه خصوصا 28 دبابة من طراز أبرامز إم1 إيه1، و28 مركبة قتالية مدرّعة من طراز برادلي، بالإضافة إلى 50 طائرة هليكوبتر قتالية.
وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذا الاستعراض العسكري، بما في ذلك عرض ضخم بالألعاب النارية، بنحو 45 مليون دولار.
وأوضح المتحدث أنّ الهدف من تنظيم هذا العرض هو "سرد قصة الجيش عبر التاريخ".
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