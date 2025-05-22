الجيش الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس أنّه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، حيث يستهدف المتمردون الحوثيون بانتظام الأراضي الإسرائيلية.



وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة إكس إنّه تمّ "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في عدّة مناطق وسط البلاد".