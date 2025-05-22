كارني: كندا تبحث الانضمام لمشروع "القبة الذهبية" الأميركي للدفاع الصاروخي



أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء أنّ بلاده أجرت مناقشات "رفيعة المستوى" مع الولايات المتحدة تناولت إمكانية انضمامها إلى "القبة الذهبية"، مشروع الدرع الصاروخية الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنائه.



وقال كارني خلال مؤتمر صحافي "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا بذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة (مع الولايات المتحدة). هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع".



وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن خطط لبناء "قبة ذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات.



وفي مؤتمره الصحافي حذّر كارني من التهديدات الصاروخية الجديدة والمتنامية، مشيرا إلى أنّ هذه التهديدات "قد تأتي في مستقبل غير بعيد من الفضاء".



وأضاف "نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجدّ".