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رئيس الوزراء الكندي: الطلقات الإسرائيلية التحذيرية بالضفة "مرفوضة بالكامل"
أخبار دولية
2025-05-22 | 00:05
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رئيس الوزراء الكندي: الطلقات الإسرائيلية التحذيرية بالضفة "مرفوضة بالكامل"
اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إطلاق القوات الإسرائيلية أعيرة نارية تحذيرية خلال زيارة قام بها إلى الضفة الغربية المحتلة الأربعاء دبلوماسيون أجانب، بينهم أربعة كنديين، "أمرا مرفوضا بالكامل".
وقال كارني خلال مؤتمر صحافي "نتوقع توضيحا فوريا لما حدث. إنه أمر مرفوض بالكامل"، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استدعت السفير الإسرائيلي في أوتاوا لمطالبته بإجابات.
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