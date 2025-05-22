الولايات المتّحدة قبلت بوينغ 747 هدية من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية

أعلن البنتاغون الأربعاء أنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث قَبِل طائرة بوينغ 747 أهدتها قطر إلى الرئيس دونالد ترامب لاستخدامها كطائرة رئاسية، رغم اتهامات المعارضة الديموقراطية للرئيس الجمهوري بأنّ القضية تنطوي على فساد.وهذه الطائرة التي يقدّر ثمنها بنحو 400 مليون دولار هي هدية من العائلة الحاكمة في الإمارة الخليجية ومن المفترض أن يتمّ استخدامها موقتا بديلا عن طائرة الرئاسة الأميركية.وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إنّ "وزير الدفاع قبل طائرة بوينغ 747 من قطر وفقا للقواعد واللوائح الفدرالية".وأضاف أنّ "وزارة الدفاع ستضمن مراعاة التدابير الأمنية المناسبة والمتطلبات الوظيفية المهمّة للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة".