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المكسيك تعتزم مطالبة إسرائيل "بتوضيحات" بشأن الطلقات التحذيرية بالضفة

أخبار دولية
2025-05-21 | 23:39
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المكسيك تعتزم مطالبة إسرائيل &quot;بتوضيحات&quot; بشأن الطلقات التحذيرية بالضفة
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المكسيك تعتزم مطالبة إسرائيل "بتوضيحات" بشأن الطلقات التحذيرية بالضفة

أعلنت المكسيك الأربعاء أنّها ستطلب "توضيحات" من إسرائيل حول سبب إطلاق جيشها أعيرة نارية تحذيرية خلال زيارة قام بها دبلوماسيون أجانب، بينهم مكسيكيان، إلى الضفة الغربية المحتلّة الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية على منصة إكس إنّه ليس هناك ما يفيد بأنّ الدبلوماسيين دخلوا إلى منطقة غير مرخّص لهم الدخول إليها، كما زعم الجيش الإسرائيلي لتبرير إطلاق ما أسماه "أعيرة تحذيرية".
 

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