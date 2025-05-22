الأوروغواي تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجا على طلقات تحذيرية خلال زيارة دبلوماسيين للضفة

أعلنت وزارة خارجية الأوروغواي أنّها استدعت الأربعاء السفيرة الإسرائيلية في مونتيفيديو ميخال هيرشكوفيتز "لتوضيح الحقائق المبلّغ عنها" في أعقاب إطلاق الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أعيرة نارية تحذيرية باتجاه دبلوماسيين أجانب، بينهم سفير الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.وقالت الوزارة في بيان إنّ "وفدا من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمن فيهم سفير الأوروغواي فرناندو أرويو، هوجم بأعيرة نارية من قبل جنود إسرائيليين"، داعية الدولة العبرية إلى "التحقيق في هذه الواقعة" و"اتّخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية (...) الطاقم الدبلوماسي".