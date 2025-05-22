ترامب يدين "جريمتَي القتل المروعتين في واشنطن" المدفوعتين بـ"معاداة السامية"

دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية خارج متحف يهودي في واشنطن قائلا إنها جريمة "مروعة" ومدفوعة بـ"معاداة السامية".



وقال على منصته تروث سوشال "هذه الجرائم المروعة في واشنطن والتي من الواضح أنها مدفوعة بمعاداة السامية، يجب أن تتوقف، الآن!". وأضاف أن "الكراهية والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة".