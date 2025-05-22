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فقدان الاتصال بمسيّرة تجسس أميركية فوق مياه البحر الأسود
أخبار دولية
2025-05-22 | 01:46
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فقدان الاتصال بمسيّرة تجسس أميركية فوق مياه البحر الأسود
فقد الاتصال بالطائرة الأميركية المسيّرة RQ-4D Phoenix المخصصة لأغراض التجسس فوق مياه البحر الأسود، حسب ما أوردته بيانات خدمة Flightradar24.
وكانت المسيرة المسجلة ضمن قوات حلف "الناتو" تحلق يوم أمس فوق البحر الأسود وأرسلت إشارة بالرمز 7600، الذي يعني فقدان الاتصال اللاسلكي، قبل الوصول مرة أخرى إلى نطاق منطقة الدوريات ومن ثم عادت إلى قاعدتها في إيطاليا، كما نقلت وكالة "تاس".
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