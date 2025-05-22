روسيا تعلن إسقاط 35 مسيّرة كانت تستهدف موسكو

أسقطت القوات الروسية 35 مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الخميس، في هجوم أدى إلى إغلاق مطارات رئيسية في العاصمة الروسية موقتا.



وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في وقت سابق من صباح الخميس إن 23 طائرة أسقطت، مضيفا على تلغرام أن جهاز الطوارئ أرسل إلى مواقع تحطمها.



وتأتي هذه الهجمات بطائرات مسيّرة في وقت تبذل جهود دبلوماسية أوروبية مكثفة، بدعم من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار من قبل روسيا التي بدأت هجوما واسع النطاق ضد أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.



ويرسل الجيش الأوكراني بانتظام مسيّرات باتجاه الأراضي الروسية ردا على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيه يوميا منذ أكثر من ثلاث سنوات.