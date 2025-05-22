إيران أعلنت موافقتها على مقترح عمان لعقد جولة مفاوضات خامسة مع واشنطن في روما

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة طهران على مقترح مسقط عقد جولة مفاوضات خامسة مع واشنطن في روما، بحسب "روسيا اليوم".



وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي : "إن وفد إيران عازم على صون حقوق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات".



وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن "الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في روما في 23 أيار الحالي".



يذكر أن الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي.



وأعلنت واشنطن مرارا أنها تسعى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطرحت وقف تخصيب اليورانيوم كأحد الشروط لعقد الصفقة، الأمر الذي أعربت طهران عن معارضتها له، معتبرة "تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية حقا مشروعا لها".



وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين في سلطنة عمان في 11 أيار الحالي ووصفها المسؤولون الإيرانيون والأميركيون بأنها كانت "بناءة وإيجابية".