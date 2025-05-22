نتانياهو: أصدرت تعليمات بتعزيز الترتيبات الأمنية في بعثات إسرائيل حول العالم

اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس انه أصدر تعليماته بتعزيز التدابير الأمنية في بعثات بلاده الدبلوماسية حول العالم بعد مقتل موظفَين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن في هجوم إطلاق نار.



وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه "أصدرت تعليماتي بتعزيز التدابير الأمنية في بعثات إسرائيل حول العالم، وتشديد الحماية لممثلي الدولة". وتعهد نتانياهو "بمحاربة معاداة السامية والتحريض العنيف ضد إسرائيل... بلا هوادة".

