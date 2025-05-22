فرنسا تعلن "تعزيز" التدابير الأمنية في "المواقع المرتبطة باليهود"

أوعز وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الخميس إلى المسؤولين المحليين في "تعزيز تدابير المراقبة الخاصة بالمواقع المرتبطة باليهود" في البلاد، بعد الهجوم الذي أودى بحياة موظفَين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.وفي برقيّة اطلعت وكالة فرانس برس على مضمونها، طلب الوزير أن تكون التدابير الأمنية المعتمدة "جليّة ورادعة".