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صافرات الإنذار تدوي في القدس بعد إعلان الجيش الاسرائيلي إطلاق مقذوف من اليمن

دوت صافرات الإنذار في القدس بعد سماع دوي انفجارات قوية فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.



وفي وقت لاحق، تبنى الحوثيون في اليمن إطلاق الصاروخ.