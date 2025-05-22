الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارا بإخلاء 14 حيا في شمال قطاع غزة

وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء الفوري لـ14 حيا في شمال غزة من بينها بيت لاهيا ومعسكر جباليا مشيرا إلى أنها "مناطق قتال خطيرة".



وأورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور له عبر حسابه على منصة إكس أسماء 14 حيا في شمال قطاع غزة.



وقال: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ... من أجل أمنكم، أخلوا فورا جنوبا".



وجاء الإنذار بعد إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل، سقط بعضها داخل القطاع.