وزير الطاقة التركي: سنزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز سنويا

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن أنقرة ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.



وقال بيرقدار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري في دمشق، إن صادرات تركيا من الغاز إلى سوريا ستساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاوات إضافية.



وأضاف أن تركيا ستزود سوريا أيضا بألف ميغاوات إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها قصيرة الأمد.