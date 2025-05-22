وزير الصحة الفلسطيني: فقدنا 29 طفلا لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة

أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أن 29 طفلا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال اليومين الماضيين، وأن آلافا آخرين عرضة للخطر.



وردا على طلب تعليق منه بشأن تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول في الأمم المتحدة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن احتمال وفاة 14 ألف رضيع إذا لم تكن هناك مساعدات، قال: "رقم 14 ألفا واقعي للغاية، وربما يكون أقل من الواقع".