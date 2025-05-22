شي جينبينغ يحض على "تعزيز التضامن والتعاون" بين فرنسا والصين خلال اتصال مع ماكرون

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "تعزيز التضامن والتعاون" بين الصين وفرنسا، وأكد لنظيره إيمانويل ماكرون استعداده للعمل "يدا بيد مع أوروبا"، بحسب ما نقل عنه الإعلام الرسمي الصيني الخميس.



وقال شي لماكرون في اتصال هاتفي إن على الصين وفرنسا "تعزيز التضامن والتعاون"، مضيفا بأن بكين "مستعدة للعمل يدا بيد مع أوروبا للتعامل مع التحديات العالمية"، بحسب ما ذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".