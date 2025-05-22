فرنسا تتسلم قيادة مهمة حلف شمال الأطلسيّ في العراق

تولى لواء فرنسيّ قيادة مهمّة حلف شمال الأطلسيّ، في العراق، ما يسلّط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين باريس وبغداد في وقت تتفاقم التوترات الاقليمية.



وفي المنطقة الخضراء حيث تقع سفارات عديدة بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا فضلًا عن مبان حكومية في وسط بغداد، أقيم حفل في قاعدة عسكرية تسلم خلاله الجنرال كريستوف هينتزي القيادة من الهولندي لوكاس شرويرز، الذي كان قائدًا لمهمة حلف شمال الأطلسيّ منذ أيار 2024.



وقال هينتزي لوكالة فرانس برس: "إنّ فرنسا والعراق لديهما شراكة طويلة الأمد في كافة المجالات".



وأضاف العسكريّ، الذي شغل منصب ممثل فرنسا لدى القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) بين 2022 و2024، أن توليه مهمة الناتو يعد خطوة "مكملة" للشراكة بين العراق وفرنسا.



وأوضح أنّ مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق تشمل "المساعدة وتقديم المشورة وبناء القدرات حتى يتمكن الجيش العراقي من مواجهة الإرهاب وأيضًا لضمان استقرار وأمن البلاد".