الهلال الأحمر الفلسطينيّ: سكان غزة لم يتلقوا بعد المساعدات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطينيّ أنّ سكان قطاع غزة لم يتلقوا بعد المساعدات، التي وصلت في شاحنات عبر الحدود الأسبوع الحالي.



واعتبر إرسال ذلك العدد القليل من الشاحنات "دعوة إلى القتل" بسبب خطر التعرض للنهب.



وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيّ يونس الخطيب، للصحافيين: "إنّ بإمكانه إثبات أنّ أحدًا لم يتلق مساعدات".



وأضاف أنها لم تصل إلى المدنيين ولا تزال معظم تلك الشاحنات في معبر كرم أبو سالم على الحدود، حيث تخضع للتفتيش، لكنها لم تدخل غزة.