صندوق النقد: مستعدون لتزويد سوريا بالمشورة والمساعدة الفنية

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها.وقالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق: "يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك".