ساعر اتهم مسؤولين أوروبيين "بالتحريض السام على معاداة السامية"

اتهم وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر مسؤولين أوروبيين "بالتحريض السام على معاداة السامية".



وأشار إلى أنّ هذا التحريض يقف وراء مناخ عدائيّ وقع فيه إطلاق نار تسبب في مقتل موظفيَن من السفارة الإسرائيلية في واشنطن الليلة الماضية.



وواجهت إسرائيل عاصفة من الانتقادات الأوروبية في الآونة الأخيرة مع تكثيف حملتها العسكرية في غزة، إذ حذرت منظمات حقوقية من أن الحصار الإسرائيليّ المستمر منذ 11 أسبوعا على إمدادات المساعدات جعل القطاع الفلسطيني على شفا مجاعة.



وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر إن الحكومة عرضت دعمها الكامل للسفارة الإسرائيلية في لندن.



وأضاف: "من الواضح أننا ندعو إلى رفع تلك القيود (على المساعدات لغزة) لكن هذا لا يمنح أي عذر على الإطلاق لمعاداة السامية أو الهجمات من هذا النوع".



ولم يشر ساعر إلى أي دول أو مسؤولين بالاسم، لكنه أوضح أنّ مناخ العداء تجاه إسرائيل يقف وراء إطلاق النار على موظفي السفارة يارون ليسشينسكي وسارة لين ميلجريم خارج المتحف اليهودي في واشنطن الأربعاء.