برنامج الأغذية العالميّ: عدد قليل من مخابز جنوب غزة ووسطها استأنف إنتاج الخبز

أعلن برنامج الأغذية العالميّ أنّ عددًا قليلًا من مخابز جنوب غزة ووسطها التي يدعمها البرنامج استأنف إنتاج الخبز بعد أن تمكنت الشاحنات أخيرًا من جلب الإمدادات من معبر كرم أبو سالم.



وقال مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية أنطوان رينارد، في بيان للصحافيين: "نحن في سباق مع الزمن لمنع انتشار المجاعة".