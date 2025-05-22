نتنياهو وترامب ناقشا مقتل موظفيَن من السفارة الإسرائيلية في واشنطن

اتصل رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لمناقشة مقتل موظفيَن من السفارة الإسرائيلية في واشنطن.



وقال بيان صدر عن مكتبه إنّ الزعيمين بحثا أيضًا الحرب في غزة، وإنّ ترامب عبر عن دعمه لأهداف نتنياهو، ومنها إطلاق جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).