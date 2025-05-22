البيت الأبيض: ترامب ونتنياهو بحثا اتفاقا محتملا مع إيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا اتفاقا محتملا مع إيران في اتصال هاتفي اليوم الخميس، وأضاف أن ترامب يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية إن الزعيمين ناقشا أيضا مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن.