بحث في سبل تعزيز التعاون الثنائيّ بين سوريا وتركيا

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركيّ ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له في قصر الشعب في دمشق، وذلك بحضور وزير الطاقة السوري السيد محمد البشير.



وبحثوا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائيّ بين سوريا وتركيا في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية. ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع الوزير التركي اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب السوري، تهدف إلى تطوير الشراكة بين البلدين في هذه القطاعات الحيوية.