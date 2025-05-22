عراقجي: إذا أرادت الولايات المتحدة إنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم الإيرانيّ فلن يكون هناك اتفاق نوويّ

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، أنّ الولايات المتحدة إذا أرادت إنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم الإيرانيّ، فلن يكون هناك اتفاق نوويّ.



ويتوجه فيه البلدان لعقد خامس جولة من المحادثات الجمعة في إيطاليا.