وزارة الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيمائية عام 2024.



وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات ستتضمن قيودًا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من حزيران تقريبًا عند الإعلان الرسميّ عنها.