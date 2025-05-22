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نتانياهو يعلن اختياره جنرالًا في الجيش ليكون الرئيس المقبل لجهاز الشين بيت

أخبار دولية
2025-05-22 | 16:27
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نتانياهو يعلن اختياره جنرالًا في الجيش ليكون الرئيس المقبل لجهاز الشين بيت
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نتانياهو يعلن اختياره جنرالًا في الجيش ليكون الرئيس المقبل لجهاز الشين بيت

اختار رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخليّ (الشين بيت)، متحديًا قرار المدعية العامة للدولة الاربعاء بمنعه من ذلك.
     
وقال مكتب نتانياهو: "أعلن رئيس الوزراء نتانياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا للشين بيت".
     
وأوضح المكتب أنّ "الجنرال زيني شغل العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيليّ".

وأشار إلى تاريخه كمقاتل في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك كمؤسس للواء الكوماندو، وهي وحدة مستقلة.
     
وعلّقت المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاراف-ميارا على هذه الخطوة، معتبرة أن آلية تعيين رئيس الشين بيت "معيبة".
     
وقالت باهاراف-ميارا، وهي ايضا المستشارة القانونية للحكومة، في بيان "هناك شكوك جدية (في أن نتانياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة".

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