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منظمة الصحة العالمية: المنظومة الصحية في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار
أخبار دولية
2025-05-22 | 16:33
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منظمة الصحة العالمية: المنظومة الصحية في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار
وصلت المنظومة الصحية في غزة إلى نقطة الانهيار مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، ووسط تفاقم للنزوح الجماعي للسكان والنقص الحاد في الحاجات الأساسية، وفق ما أكّدت منظمة الصحة العالمية.
واضطرت أربعة مستشفيات كبرى في غزة إلى تعليق الخدمات الطبية قبل أيام بسبب قربها من مواقع تعرضت لضربات.
وقالت المنظمة إنّ فرقًا تابعة لها أعيق وصولها إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسيّ.
وأوضحت المنظمة أنّ 19 مستشفى فقط من مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 لا تزال تعمل في حين أن ما لا يقل عن 94 في المئة من جميع المستشفيات تعرضت لأضرار أو دُمرت.
ولفتت إلى أنّ 12 مستشفى فقط في حالة تسمح لها بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية.
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