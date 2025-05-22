وثيقة قضائية: وزارة العدل الأميركية وجهت اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به الوحيد في إطلاق النار

ذكرت وثيقة قضائية أنّ وزارة العدل الأميركية وجهت اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به الوحيد في إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام متحف اليهود في واشنطن مما تسبب في مقتلهما.