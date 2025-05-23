رئيس الوزراء الياباني يبحث هاتفيًا مع ترامب الرسوم الجمركية والقضايا الأمنية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية.وصرح إيشيبا للصحفيين بأن الجانبين عبرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر القادم.وأشار إيشيبا إلى أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغير.وجاء الاتصال في الوقت الذي يتجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.